PALERMO – In relazione all’invito rivolto dal Sindaco di Cattolica Eraclea all’amministrazione regionale di “trovare tra le pieghe del bilancio le risorse necessarie per risanare la costa di Eraclea Minoa soggetta a forte erosione per effetto delle mareggiate” risponde l’Assessore del Territorio e Ambiente, on. Toto Cordaro.“Abbiamo a cuore la salvaguardia della costa siciliana e faremo ciò che è necessario per invertire la tendenza e restituire alla terra ciò che il mare sta rubando - afferma Cordaro. Siamo molto preoccupati dall’inefficienza mostrata dall’Amministrazione comunale di Cattolica Eraclea che, non presentando il progetto nei termini previsti dall’apposito bando, ha perso il diritto di accedere ai fondi PO FESR destinati al recupero delle coste. Insieme agli uffici dell’Assessorato – continua l’assessore - stiamo già valutando come sopperire alla inerzia mostrata dal Comune di Cattolica. Rimane all’attenzione di questa Amministrazione la modalità attraverso cui, reperite le risorse, garantire la corretta e sollecita realizzazione dei lavori, che dovranno essere progettati ed eseguiti da chi ha la competenza per portare a termine tale importantissima opera”.Il progetto, predisposto dal Comune di Cattolica Eraclea, era stato validato dagli uffici dell’Assessorato Territorio e Ambiente il 17 ottobre scorso ma non è stato depositato alla scadenza del 24 ottobre, data ultima per la presentazione dei progetti di cui alla misura 5.1.1a del bando PO FESR che destinava parte delle risorse agli interventi di contrasto all’erosione delle coste.