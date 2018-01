I genitori, David Allen Turpin, di 57 anni, e Louise Anna Turpin, di 49 (nella foto), accusati di tortura e maltrattamento di minori, sono stati arrestati. Ma su facebook si raccontavano come la famiglia della felicità.

. E poi una storia di violenza e di degrado, quella che si svolgeva vicino a Los Angeles. La vicenda terribile di figli segregati, tenuti in condizioni atroci. Una delle figlie, una ragazza di 17 anni, è riuscita a chiamare il numero di emergenza della polizia, dopo essere riuscita a impossessarsi di un telefonino.Allo sbigottito agente che l'ascoltava ha spiegato cosa succedeva nella casa di Perris, in California, a un centinaio di chilometri a sudest di Los Angeles. Lei e i suoi 12 fratelli, di età compresa tra i due e i 29 anni, venivano tenuti in casa prigionieri e maltrattati da madre e padre. Gli agenti, dopo l'intervento, hanno trovato “alcuni bambini tenuti legati al letto con catene e lucchetti al buio”.