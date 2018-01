Dopo più di 100 giorni, il segretario regionale Fausto Raciti in queste ore ha convocato la Direzione del partito per venerdì 19 gennaio alle 15. L'appuntamento è all'Hotel delle Palme di Palermo. All'ordine del giorno due temi caldi: situazione politica regionale ed elezioni Politiche.Il segretario aveva provato a convocare la Direzione ai primi di dicembre, ma l'appuntamento andò a vuoto. Venerdì il partito dovrà fare i conti con le macerie lasciate dalle Regionali e provare a risolvere la questione delle liste per le Politiche, con gli organismi locali che chiedono di essere maggiormente coinvolti nelle scelte. Il rischio, dicono, è l'implosione del partito.