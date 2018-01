È qui che il giovane ventunenne stamani si è presentato in aula. È imputato per rapina ai danni di un ragazzino a cui avrebbe sottratto il telefonino e poche decine di euro in piazza Politeama.

Durante l'udienza davanti al giudice Ermelinda Marfia l'imputato ha chiesto di fare dichiarazioni spontanee e ha rivolto ingiurie al magistrato. "Devi buttare il...", e mentre urlava è scappato dall'aula rincorso dai carabinieri e dal pubblico ministero Alfredo Gagliardi.

Il legale di Mustaccho, l'avvocato Daniele Piscitello sostiene che il suo assistito soffre di problemi psichici. Mustacchio è stato bloccato dai carabinieri mentre tentava di uscire dai nuovi uffici giudiziari.