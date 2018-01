Il conducente di un mezzo pesante è morto in un incidente autonomo accaduto lungo l'autostrada A23 Udine-Tarvisio, intorno alle 13.30, nel tratto compreso tra Tarvisio Sud e Tarvisio Nord in direzione del Confine di Stato. L'incidente - si legge in una nota di Autostrade per l'Italia - è avvenuto all'altezza del km 113, nella galleria Tarvisio Nord. Al momento il traffico transita su una corsia e non si registrano accodamenti. Sul luogo, oltre al personale della Direzione 9 Tronco di Udine, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari. (ANSA).