Una donna ha perso la vita nello schianto, si tratta di Marianna Militello, una 95enne che si trovava in macchina con i figli, finiti entrambi in ospedale.Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per l'anziana.L'incidente, in base a quanto già accertato dai carabinieri che sono intervenuti sulla statale, sarebbe stato autonomo. Bologna avrebbe perso il controllo, poi l'auto si è ribaltata. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.