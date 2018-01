PALERMO - Avvenimenti previsti per martedì 16 gennaio in Sicilia:1) CASTELVETRANO (TP) - Parco archeologico Selinunte, ore 10:00 Presentazione alla stampa dei ritrovamenti avvenuti a Selinunte, tra cui il sistema idrico costruito dai greci, luoghi di culto in ambienti domestici, statue, vasi corinzi. Saranno presenti, fra gli altri, l'assessore regionale Vittorio Sgarbi e il rettore dell'università di Camerino Claudio Pettinari.2) SIRACUSA - Sala Archimede, Piazza Minerva 5, ore 10:30 Presentazione di un report sui risultati del turismo a Siracusa nel 2017. Partecipano il sindaco Giancarlo Garozzo, l'assessore ai Beni culturali e al Turismo Francesco Italia, e il presidente dell'associazione 'Noi Albergatori' Giuseppe Rosano.3) CATANIA - Rione Librino, orti urbani, ore 15:30 Visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A seguire nella rotatoria San Marco inaugura la via intitolata a Carlo Azeglio Ciampi. Alle 17 visita all'ex monastero dei benedettini. Alle 20:30 al Teatro Bellini per la messa in scena della 'Rondine' di Puccini, che inaugura la stagione del Massimo.4) SIRACUSA - Archivio di Stato, via Turchia 4s, ore 16:00 Inaugurazione della mostra documentaria e fotografica "Enrico Cardile: l'uomo, il poeta, l'iniziato". Alle 17 incontro di studio con Concetta Corridore, Sebastiano Amato, Sebastiano Grimaldi, Daniela Frisone e Carlo Coppola.5) PALERMO - Centro Santa Chiara, ore 18:00 Assemblea di Sos Ballarò, aperta a tutti, per parlare degli atti di vandalismo in piazza Ecce Homo e del progetto di riqualificazione del quartiere.6) PALERMO - Libreria Modusvivendi, Via Q. Sella 79, ore 18:30 Simone Somekh presenta il suo romanzo 'Grandangolo'. 7) CATANIA - Asp, via Santa Maria la Grande, ore 19:00 Manifestazione di protesta, indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, e Ugl sicurezza civile, contro il mancato transito dei lavoratori nel nuovo appalto per il servizio di vigilanza armata nei locali dell'Asp.8) PALERMO - Cinema Rouge et Noir, ore 20:30 In occasione dell'atelier 'Espace Public/Espace Privè', realizzato dall'Ecole Camondo di Parigi con l'Università, proiezione del film "Borobudur", di Arnold Pasquier, con sottotitoli in italiano. Iniziativa di Sicilia Queer filmfest e Institut français. (ANSA).