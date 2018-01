Pietro Bartolo, il coraggioso medico che ha reso – lui con altri - Lampedusa una trincea d'umanità, – lui con altri - Lampedusa una trincea d'umanità, sarà candidato da 'Liberi e Uguali' alle prossime elezioni politiche. “Ci sono esempi importanti ai quali dare visibilità”, ha detto Massimo D'Alema, nel presentare la scelta. E come dargli torto? Chi, in tempi così poco solidali, potrebbe rappresentare un esempio concreto di solidarietà meglio del dottore che ha affrontato in prima linea la tragedia delle migrazioni?

: c'è una legge fisica – non scritta, ma reale - per cui, dalle nostre parti, ogni storia di eroismo, di abnegazione, di generosità finisce per diventare la premessa di una discesa in campo. La regola della poltrona, potremmo chiamarla. Ed è pacifico che ognuno abbia il diritto di sperimentarsi come crede. Del resto, è come se si realizzasse una reciproca comunione di intenti. L'eroe di Lampedusa non è stato insensibile al richiamo della politica, come prova la sua presenza a alla 'Leopolda'. E la politica ha un disperato bisogno di eroi.di Pietro Bartolo non incontreranno più il dolore, lì dove si manifesta. In tempi tanto difficili, ci sarebbe forse bisogno di qualche poltrona in meno. E di qualche mano in più.