Riqualificazione del personale della Regione, riorganizzazione della macchina amministrativa in un'ottica di snellimento e trasparenza, analisi delle funzioni e dei bisogni, recupero del potere d'acquisto dei salari.

Sono i punti cardini del rinnovo del contratto dei dipendenti regionali su cui questa mattina hanno trovato piena sintonia da un lato il Governo regionale rappresentato dagli assessori della Funzione Pubblica, Bernadette Grasso, e dell'Economia, Gaetano Armao, e le organizzazioni sindacali

.

Il Governo regionale si è impegnato quindi per trovare ulteriori risorse finanziarie da mettere in campo intervenendo anche presso il Governo centrale.

In particolare, l'assessore Grasso ha comunicato di avere intenzione di chiedere anche l'abrogazione dell'art.2 della L.R.27/16 sulle ex Province. "

Questa abrogazione di legge – ha affermato la Grasso – consentirebbe di agevolare il necessario percorso di stabilizzazione dei precari. Ho comunicato inoltre alle segreterie regionali dei sindacati che il governo regionale ha già avviato la rinegoziazione del prelievo forzoso per le ex province che se non corretto determinerà nel breve periodo il fallimento degli enti di area vasta. E in tale ottica ha convocato nei prossimi giorni le organizzazioni sindacali confederali che sul tema avevano già tema richiesto e sollecitato un incontro sulla riforma del sistema delle autonomie locali siciliane".

Abbiamo molto apprezzato questa convocazione, arrivata a pochi giorni dall'insediamento del nuovo governo, e vogliamo credere che l'impegno preso dall'esecutivo per reperire le risorse necessarie all'avvio delle riforme contrattuali sia serio e possa concretizzarsi nel minor tempo possibile", dicono Gaetano Agliozzo e Clara Crocè, della Fp Cgil; Paolo Montera e Fabrizio Lercara, della Cisl Fp; e Enzo Tango e Luca Crimi, della Uil Fpl.

Auspichiamo - concludono le tre sigle sindacali - che gli impegni presi saranno onorati in tempi ragionevoli perché non possiamo più procrastinare una riforma su cui siamo decisamente in ritardo. È condivisa anche dal governo la necessità di riorganizzare la macchina amministrativa affinché sia più efficace e dia servizi più veloci".

