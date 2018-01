Sono gli impegni presi dal presidente della Regione Nello Musumeci con i sindaci di cinquanta comuni del palermitano e del trapanese durante un incontro che si è svolto oggi a Palazzo d’Orleans. Nel corso della riunione di ieri Musumeci ha ribadito la sua intenzione di chiedere poteri speciali per l’emergenza rifiuti, e ha confermato l’apertura della discarica di Bellolampo ai soli comuni di Palermo e Ustica per evitarne la saturazione.tra cui Alcamo, Monreale, Bagheria, Cefalù e Termini Imerese, dopo che la Regione aveva vietato l’accesso a Bellolampo per evitarne il collasso. In seguito allo stop, i comuni che prima conferivano nella discarica palermitana sono stati costretti a trattare i rifiuti in un impianto privato per poi trasferirli in una discarica nel catanese, con una grossa crescita di costi. Proprio in seguito alla decisione della Regione i sindaci dei cinquanta comuni avevano firmato un documento in cui sottolineavano il pericolo di un aumento della Tari per coprire i costi e la necessità di migliorare i costi della raccolta differenziata.che ha accettato di condurre al più presto una ricognizione delle strutture già presenti in Sicilia per il riciclaggio. L’obiettivo è individuare gli impianti di riciclaggio o compostaggio che per il momento sono chiusi per motivi burocratici e rendere più snello il processo che porta alla riapertura. In questo modo i comuni avrebbero a disposizione più luoghi in cui conferire la propria raccolta differenziata, e soprattutto non dovrebbero spedire troppo lontano i rifiuti aumentando i costi.è l’orientamento di Musumeci verso un sistema provinciale di smaltimento dei rifiuti. Dunque non solo rilancio delle province, a cui verranno affidate le competenze per la raccolta e lo smaltimento, ma anche l’istituzione di un ciclo dei rifiuti che si chiude nella stessa zona, evitando lo scenario di oggi in cui invece i rifiuti viaggiano dalla provincia di Palermo a quella di Catania.Per il momento i comuni non potranno tornare a conferire a Bellolampo, ma Musumeci attende i poteri speciali che chiederà giovedì al capo del governo Gentiloni. Con i poteri speciali sarà possibile accelerare sia l’iter burocratico per l’approvazione della settima vasca che quello per la riapertura di alcune strutture di compostaggio e riciclaggio a Castellana, Bolognetta e Bisacquino.Antonio Rini, primo cittadino di Ventimiglia di Sicilia, è uno dei cinquanta sindaci che hanno manifestato preoccupazione per la chiusura di Bellolampo. “Siamo ovviamente preoccupati – continua Rini - per l'aumento Tari che sembra inevitabile: aumentano i costi di conferimento, e il ciclo dei rifiuti deve essere totalmente coperto dalla tassa per i rifiuti. Un nostro impegno sarà di aumentare la raccolta differenziata per abbattere i costi”.