. G.M, un cinquantenne di Castellana Sicula è rimasto gravemente ferito stamattina ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Civico: le sue condizioni sono gravi.Forse per un guasto al freno a mano, il camion prima posteggiato in contrada Re Giovanni si è mosso improvvisamente, travolgendolo.i sanitari hanno rilevato gravi ferite provocate dalle ruote posteriori del mezzo. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica.