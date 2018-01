al termine di un incontro con il presidente della Sispi Francesco Randazzo

Si tratta di una buona notizia che premia il lavoro portato avanti dalla commissione Affari Generali che punta alla valorizzazione delle periferie della città di Palermo. L’obiettivo è quello di ridurre il gap che troppo spesso vede una città a due velocità

.

L’attivazione delle reti wi-fi rappresenta il primo passo di un percorso più ampio che mira a rendere attrattiva Palermo nel suo complesso, orientando servizi e nuovi investimenti”.

“Finalmente Sispi ha fornito una data certa, giugno prossimo, per dotare Mondello del Wi-Fi pubblico e gratuito. Andava rilanciata anche con questa infrastruttura l’area di Mondello nell'anno in cui Palermo è capitale Italiana della Cultura". Lo afferma Caterina Meli, consigliere comunale di Palermo e membro della terza commissione comunale. “Le piazze di Mondello, Valdesi e Partanna - prosegue - avranno una connessione libera utile ai turisti che transitano o risiedono nelle numerose case-vacanza della zona nord di Palermo. Alle

14 aree pubbliche già funzionanti in città, ora si aggiungono anche le borgate marine. In questo modo - conclude Meli - i viaggiatori potranno liberamente collegarsi ad internet attraverso i propri apparati mobili (tablet, smartphone, pc) considerato che, oltre alle strutture alberghiere, utilizzano anche le case vacanze, spesso sprovviste di connessione”.

Presto turisti e cittadini di Sferracavallo e dell'Arenella, nelle principali piazze, potranno usufruire del servizio internet gratuito. Per quanto riguarda il quartiere fra il cimitero dei Rotoli e Villa Igiea, il Comune assicura wi-fi libero a piazza Tonnara a due passi dallo storico palazzo appartenuto alla famiglia Florio. Per quanto concerne Sferracavallo avventori e cittadini potranno navigare in rete in maniera completamente gratuita a piazza Beccadelli, proprio sul lungomare all'altezza del corso centrale, fra ristorantini che servono frutti di mare e il golfo dell'antica borgata marinara.: "Entro il mese di giugno verranno attivate la reti - scrive in una nota Arcoleo