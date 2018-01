rasporto pubblico da potenziare e piano parcheggi più ampio. Queste le soluzioni che propone Confartigianato per rendere la Ztl a Palermo più funzionale. "L'elevato numero di multe e di ricorsi è l'evidente risultato delle difficoltà dei cittadini - dice il presidente di Confartigianato Imprese Palermo, Giuseppe Pezzati - ed è quindi necessario intervenire sulla mobilità. Incoraggiare all'utilizzo dei mezzi pubblici è un primo passo, diventa quindi fondamentale potenziare il numero di vetture dell'Amat e ampliare le aree in cui è possibile lasciare l'auto. Confartigianato - conclude Pezzati - è inoltre pronta a partecipare ad un tavolo di confronto con l'Amministrazione comunale per valutare le eventuali alternative da adottare, in grado di favorire anche le attività artigianali presenti nella zona interessata dalla Ztl".