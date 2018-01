pubblicata dagli ex M5s Marco Canestrari e Nicola Biondo, e il cui contenuto viene rilanciato dalle agenzie di stampa. Una voce esclama: "S

ta succedendo un manicomio. Il sistema è andato in tilt, mancano troppi candidati all'appello, addirittura manca anche un candidato senatore uscente. Il sistema non sta funzionando". E ancora: "E' una 'malacumpassa' allucinante e io c

omincio ad essere stanco di tutti questi problemi creati dallo Staff per incompetenze ormai palesi a tutti. Ti prego di girare questa richiesta di sospensione del voto anche alle persone che tu hai contattato per i clic". Un audio di 50 secondi la cui origine è tutta da verificare e che provoca la reazione del movimento: "E' molto grave che la stampa pubblichi un audio anonimo, non attribuibile a nessuno, probabilmente messo in giro ad arte, senza fare alcuna verifica neanche nel merito della veridicità del contenuto - si legge in una nota dello staff comunicazione -. Si tratta di un atteggiamento irresponsabile e deontologicamente inaccettabile".

Il file contiene una voce che secondo gli autori del libro 'Supernova-Com'è stato ucciso il Movimento Cinque Stelle' potrebbe essere quella di "un parlamentare". Nell'audio si ipotizza anche il rischio di annullamento delle parlamentarie: "L'ordine è di non votare per adesso e di aspettare la giornata di domani sperando che il sistema si aggiusti da solo; altrimenti saranno rinviate queste parlamentarie" si sente. Quelle parole finiscono su Facebook e qualcuno indica in

il padre di quella voce, ma il senatore catanese smentisce categoricamente: "Non è la mia voce. Ho già segnalato tutto al mio avvocato per le querele - spiega al telefono con

-. Quell'audio non è il mio, è falso. Stiamo cercando di capire di chi sia quella voce. C'è una cadenza catanese, è vero, ma non è la mia. Qualcuno ha detto che sono io e ne risponderà penalmente". L'audio sarebbe stato inviato ieri, la prima giornata delle votazioni per le parlamentarie, e fatto pervenire agli autori di 'Supernova' da "attivisti messinesi". Nel 'warning' l'aspetto più inquietante è quello relativo alla richiesta di "sospensione del voto anche alle persone che tu hai contattato per i clic": parole che lascerebbero presupporre l'esistenza di 'cordate' per organizzare il voto.

"Un sistema informatico, comunque complesso, che anziché velocizzare e semplificare complica e rallenta un processo, è un sistema informatico che ha fallito il suo scopo primario. Tutto il resto conta poco", è il messaggio del neo deputato regionale M5s Giovanni Di Caro, che critica Rousseau e u

n voto contestatissimo in tutta la Sicilia: numerosi aspiranti deputati e senatori sono finiti fuori dalle liste comparse sulla piattaforma. "C

i sono state 15mila domande di partecipazione, è normale - prosegue Giarrusso -. Chi ha presentato la candidatura sapeva che ci sarebbe stata una scrematura preventiva e che ce ne sarà una seconda dopo le Parlamentarie, quando verranno verificati i certificati penali arrivati in busta".

Da ieri i telefoni del coordinatore nazionale della campagna elettorale, Ignazio Corrao, e del responsabile delle liste in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, non smettono di squillare: telefonate e messaggi di chi chiede spiegazioni davanti alla cancellazione del proprio nome dagli elenchi su Rousseau. L'ombra su tutti è quella delle famigerate "segnalazioni" che sarebbero arrivate da parte di altri attivisti, ma in tanti casi le esclusioni potrebbero essere state causate dalla mancanza di alcuni requisiti richiesti.

Il regolamento delle Parlamentarie, inoltre, consente al "capo politico" del movimento, ovvero Luigi Di Maio, "la facoltà di valutare la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del movimento, esprimendo l'eventuale parere vincolante negativo". Tutto questo dopo avere "sentito il garante" Beppe Grillo.

, attivista di Marineo e vicina ai pentastellati dal 2009, in lista per il Senato - ma sono serena e ho fiducia nel movimento".

, attivista trapanese in lista anche lei per Palazzo Madama, liquida la vicenda con una battuta: "Questa non è democrazia partecipata ma democrazia pasticciata". Alle sue spalle una breve esperienza da assessore 'tecnico' al Comune di Favignana che potrebbe averne pregiudicato l'accettazione della candidatura in base all'articolo 6 del regolamento delle Parlamentarie, ma da parte dello staff non sarebbe avvenuta nessuna comunicazione al riguardo. A Trapani escluso anche Maurizio Oddo, già candidato sindaco di Erice, che si era proposto per il Senato: in questo caso, però, l'esclusione sarebbe essere legata a una passata candidatura nelle file del Pd. Esclusi a Palermo anche Anna Maria Maggio e Ivana Cimò, che si erano proposte per il Senato, così come Vitaliano Catanese. Nel capoluogo sono saltate anche la candidature di Antonino Martorana e Francesco Vitale alla Camera, così come quella di Settimo Miranda. A Enna strada sbarrata anche per Carlo Prestipino, che era in lizza per il Senato.

ma ho declinato l'incarico perché lo ritengo contrario ai principi che mi stanno portando a difendere gli iscritti alla prima associazione del M5s. Chi si è candidato ha infatti accettato si aderire alla terza associazione contro la quale ci stiamo battendo".

Livesiciliache resteranno aperte fino alle 21 di oggi con una possibile coda fino a giovedì.a chi non figura nelle liste Di Stefano ha suggerito di "verificare di aver ricevuto l'email di accettazione della candidatura nei termini previsti". Oggi, uno degli esclusi di Palermo, pubblica l'email con l'acquisizione della proposta di candidatura da parte dello staff: un atto che comunque non comprende l'accettazione implicita del nominativo. Di Stefano ha risposto anche a chi sottolineava di essere in lista nonostante non avesse mai inviato i documenti: "E' normale - è stata la risposta del parlamentare - i documenti servono per verificare se chi è in lista dopo le parlamentarie ne abbia i requisiti".da Licata, dove l'ex candidato sindaconon ritrova il sui nome tra i candidati per il Senato, a Catania: qui l'agronomoaveva proposto la sua candidatura per Palazzo Madama ma ha affermato di essere "sparito dalla lista dei candidati". Stessa sorte sarebbe toccata al palermitano: "Non compaio tra le persone votabili alle Parlamentarie del M5s nonostante abbia dato la mia disponibilità e inviato i documenti richiesti", ha scritto su Facebook. A Catania sarebbero sparite anche le candidature del giornalistae di, presidente nazionale dei parafarmacisti. Stessa sorte avrebbe subito anche quella dell'avvocato. E tra gli esclusi di tutta Italia c'è chi ha subito interpellato l'avvocato, ormai famoso per i ricorsi contro le espulsioni dal movimento e per la mossa d'attacco di alcuni attivisti che non si riconoscono nella nuova associazione M5s e che hanno ottenuto la nomina di un curatore dell'associazione datata 2009: "Il mio telefono ha squillato una quarantina di volte tra ieri e oggi - afferma -