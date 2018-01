PALERMO - I carabinieri del centro anticrimine natura e i veterinari dell'Asp hanno sequestrato un canile in via Emanuele Palazzotto a Sferracavallo borgata marinara di Palermo che secondo le verifiche non aveva autorizzazioni. Nella struttura c'erano 61 cani di proprietà di diverse persone. Sono state trovate e sequestrate scatole di farmaci senza documentazione. Alla responsabile della struttura R.G. di 46 anni sono state elevate due sanzioni amministrative di 5.500 euro.