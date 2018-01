PALERMO - Gli Operatori ex Sportelli Multifunzionali annunciano, a partire da lunedì alle 9, un sit-in permanente giorno e notte in piazza Indipendenza e un nuovo sciopero della fame "per sensibilizzare il governo e i deputati sull'insostenibile situazione di indigenza" in cui versano. "Una situazione - affermano - che va oltre l'emergenza sociale. Lavoratori, che non godono più di alcun sostegno al reddito, il cui ultimo giorno di lavoro risale al 9 aprile 2015. Famiglie che rischiano di perdere la loro casa e ingrossare gli invisibili senza tetto che popolano i portici delle città siciliane".I lavoratori chiedono al governo attuale "di essere consequenziale al loro precedente sostegno dai banchi della minoranza e di applicare l'art. 13 della legge regionale n. 8 del 2017. Questa norma che comprende, non solo il potenziamento dei centri per l'impiego in tema di implementazione delle politiche attive già deliberati in giunta nel settembre 2017, ma anche servizi specialistici nei confronti di un target di soggetti svantaggiati, già deliberati nel dicembre 2016 e giugno 2017, produce un duplice effetto: offrire i servizi agli utenti finora negati - proseguono - e rimettere al lavoro una platea di lavoratori per troppo tempo penalizzata".