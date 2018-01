Guidando distratta al cellulare, causò la morte di un 21enne che percorreva in scooter la stessa strada in direzione opposta: con questa accusa il pm Ester Nocera ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio stradale per un'automobilista di 45 anni abitante a Firenze. L'incidente avvenne l'11 maggio 2017 a Lastra a Signa e vittima fu Leonardo Ghali, 21 anni, un meccanico che in quel momento stava andando al lavoro e che riportò lesioni tali da causargli il decesso. Secondo la ricostruzione della procura, l'automobilista impegnò la carreggiata opposta non curandosi della linea continua di mezzeria e, inoltre, dal suo apparecchio cellulare erano partite tre chiamate di cui l'ultima compatibile con l'orario dell'incidente. La donna era alla guida di una Fiat Panda e dai test non risultò né sotto effetto di droga, né sotto effetto di alcol. Dopo l'incidente mortale andò sotto choc. Per il pm Nocera l'utilizzo del cellulare alla guida avrebbe privato l'imputata della piena concentrazione mentre conduceva la sua vettura, circostanza tale da fondare l'accusa di omicidio stradale colposo. (Ansa)