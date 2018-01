PALERMO - Ad accorgersi del suo malore è stato il titolare del bed and breakfast in cui alloggiava. Immediato è scattato l'allarme da una struttura di via Calliope, a Mondello, dove sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti delle volanti della polizia.



Paura nella tarda mattinata di oggi per una donna di trent'anni, M.L.B, trasportata in codice rosso all'ospedale di Villa Sofia. In queste ore viene sottoposta agli accertamenti del caso per ricostruire quanto accaduto.



Si sarebbe sentita male mentre si trovava in stanza da sola. "Al momento è in osservazione - spiegano dall'ospedale - ma non è in pericolo di vita".

share













Mercoledì 17 Gennaio 2018 - 14:17