- "L'Ordine dei giornalisti di Sicilia è vicino ai colleghi della testata online Meridionews di Catania, oggetto di violenti attacchi dopo la pubblicazione di un servizio sui cantanti neomelodici etnei". Lo dice l'Ordine in una nota. "Il reportage, che contiene diverse interviste a personaggi del settore - prosegue - e fa riferimento anche al tema della criminalità organizzata e del supporto a comportamenti mafiosi che emergerebbe da alcune canzoni e dai video, ha suscitato la reazione di due cantanti che hanno inviato via social messaggi dal tono intimidatorio. Ai colleghi vittime di tali minacce l'Ordine, che condanna senza appello simili episodi, rinnova la propria solidarietà esortandoli a proseguire il loro lavoro con senso di responsabilità e serietà, come sempre". (ANSA).