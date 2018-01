PALERMO - Tutti attorno ad un tavolo per programmare “un piano industriale per il turismo”. È il contenuto di una lettera che la segreteria regionale della Fiscascat Cisl, guidata da Mimma Calabrò, ha inviato al presidente della Regione, Nello Musumeci, agli assessori al Turismo, Attività produttive e Beni culturali, Confcommercio e associazione degli industriali.

“La Fisascat siciliana crede fortemente che sia necessario attivarsi per avviare un circolo virtuoso che ci faccia uscire da quello vizioso in cui si trova la Sicilia - si legge nella lettera - in modo che realmente nella nostra regione il turismo possa diventare il volano dell’economia, non per proclami ma per interventi concreti. La cabina di regia potrebbe, pertanto, essere il luogo deputato alla realizzazione di un vero 'Patto per il turismo' nella nostra isola che miri alla valorizzazione del brand Sicilia”