Una modella italiana di 18 anni ha messo all'asta su internet la sua verginità. Chiede un milione di euro ed è disponibile a spostarsi in diversi paesi europei. Nicole, è il nome fittizio della giovane donna che ci tiene a mantenere l'anonimato, ha scelto in esclusiva un'agenzia di escort per l'asta, che le servirà a realizzare il suo sogno: trasferirsi nel Regno Unito per studiare business a Cambridge."Ho deciso che la mia verginità era preziosa quando avevo 16 anni", ha raccontato al tabloid inglese The Sun: "Volevo una buona istruzione quindi ho cominciato a guardare il web in cerca di modi per finanziare i miei studi e ho trovato una serie di pubblicità di aste e scoperto che c'erano ragazze che si erano vendute per 3,5 milioni di euro, quindi ho deciso che avrei fatto lo stesso a 18 anni". E poi: "Spero di prendere il più possibile per finanziare i miei studi, aiutare mia sorella e la mia famiglia e comprare una casa ai miei genitori".Ecco il video con cui Nicole si presenta.