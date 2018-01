PALERMO - Per far fronte all'emergenza e al flusso di pazienti di questi giorni, l'Ospedale dei bambini di Palermo dovrebbe presto sistemare i piccoli degenti in alcuni locali che al momento non sono utilizzati. Si eviterà così di collocarli nei corridoi sulle barelle. È il risultato raggiunto dal Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, dopo che ieri i corridoi del pronto soccorso si erano nuovamente riempiti di barelle coi piccoli pazienti."Siamo stati avvertiti con tempestività della situazione - raccontano i dirigenti palermitani del Nursind, Aurelio Guerriero e Vincenzo Augello - sia dal personale sanitario sia da alcuni genitori. Abbiamo avvisato quindi la direzione di presidio e, di comune accordo, abbiamo fatto un giro ispettivo per controllare le reali condizioni. È emerso chiaramente che, in quelle condizioni, non possono essere garantite le condizioni minime di sicurezza per gli assistiti e nemmeno una qualità assistenziale che possa definirsi decorosa per i bambini in attesa di ricovero e per i loro assistenti". Sono state quindi avanzate delle proposte. E dopo la discussione, la direzione di presidio e la direzione generale hanno condiviso di adibire a reparto degli spazi tutt'ora non utilizzati. Si tratta dei locali di un vecchio reparto al momento in disuso, che saranno sistemati nel giro di un paio di giorni.(ANSA).Y7P-FI/