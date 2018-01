Inquinamento ambientale e distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Questi i reati ipotizzati dalla Procura della Repubblica di Gela nell'ambito dell'indagine che ha portato a sequestro, da parte della Guardia di finanza a Gel della struttura turistico-alberghiera di Marina di Butera "Sikania Resort". Sono stati denunciati il legale rappresentante della società Falconara s.r.l. titolare della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Butera Pietro Franza ed il legale rappresentante della società Eden s.r.l., gestore del complesso turistico, Nardo Filippetti. Il sequestro è stato disposto dopo che sono state accertate violazioni alle prescrizioni inserite nelle concessioni rilasciate sia dal Comune di Butera che dall'Assessorato regionale al Territorio e Ambiente.

Le indagini hanno permesso di accertare come, nel corso degli anni il cordone di dune preesistente fosse stato completamente spianato in corrispondenza della struttura alberghiera retrostante per ampliare arbitrariamente l'area destinata allo stabilimento balneare e come le prescrizioni imposte dalle autorità competenti per la sua tutela fossero state completamente ignorate. La struttura inizialmente, gestita dalla società Falconara s.r.l., fu poi data in affitto nel 2014 alla società Eden s.r.l. di Pesaro. L'indagine è stata supportata da una perizia tecnica richiesta dall'autorità giudiziaria.