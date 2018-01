PESCARA - ''Dico solo che via D'Amelio dopo l'attentato era in condizioni più decorose rispetto allo slargo della stazione!''. Lo si legge sul profilo facebook del consigliere comunale di minoranza di Venafro, Alfonso Cantone. Cantone si riferisce alla cerimonia che venerdì prossimo intitolerà il piazzale della stazione di Venafro ai magistrati Falcone e Borsellino alla presenza di Giuseppe Ayala e del prefetto di Isernia. A stretto giro è arrivata la risposta del sindaco molisano Antonio Sorbo, che definisce le parole di Cantine ''Raccapriccianti. Non possono definirsi diversamente le parole che ho letto attribuite al capogruppo di opposizione Alfonso Cantone''. Sorbo ha proseguito dicendo che ''Non pensavo che, per polemica politica, si potesse scendere così in basso, ad arrivare ad oltraggiare la memoria delle persone cadute nella lotta contro la mafia e ad offenderne i familiari. Non può esserci nulla di più indecoroso, per una comunità civile, di una strada sventrata da una bomba dell'anti Stato e dei corpi martoriati, ridotti a brandelli, di sei servitori dello Stato tra cui il magistrato Paolo Borsellino. Dichiarazioni di cui Cantone dovrebbe vergognarsi''.

Successivamente Cantone all'Ansa ha voluto ammettere che ''forse posso aver fatto una gaffe, ma non volevo, lungi da me, il senso della mia frase era che Falcone e Borsellino avrebbero meritato un luogo più dignitoso, magari la piazza del Castello. Ho usato una frase un po' forte, mia intenzione era invece portare rispetto a quei due magistrati, io poi sono anche avvocato nella vita''.(ANSA).