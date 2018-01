E' infatti finito in manette per tentata rapina Giacomo Giambruno, palermitano di 37 anni già noto alle forze dell'ordine.l'uomo avrebbe finto di voler aprire un conto corrente, poi ha scavalcato il bancone minacciando un dipendente. Voleva gli consegnasse i soldi, ma in suo soccorso è giunto un collega che il 37enne ha scambiato per il direttore.Uno degli impiegati è però riuscito nel frattempo a divincolarsi, al punto da uscire dalla banca tramite la porta antipanico e a far scattare l'allarme.ma il tentativo di far perdere le proprie tracce si è rivelato inutile, visto che gli agenti l'hanno poco dopo bloccato. A permettere che venisse subito rintracciato, la descrizione immediatamente fornita dalle vittime ai poliziotti. E' stato un dettaglio in particolare a far finire l'uomo un trappola: un vistoso tatuaggio sul collo. Fondamentali, anche le immagini delle telecamere della videosorveglianza.