. L

’infezione secondo i medici potrebbe essere stata provocata da un

, anche se l’ipotesi è ancora da confermare.

Il bimbo è stato portato in ospedale in condizioni gravissime, con febbre molto alta e difficoltà respiratorie. Ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono precipitate e il bambino è deceduto. È in corso l'esame del liquor.

'assessorato regionale alla Sanità conferma che è stato avviato il protocollo previsto dalle linee guida in materia.

La Asl 5

ha convocato alle 15 una riunione con i genitori

dei piccoli compagni dell’asilo di

Marola

frequentato dal bimbo, che abitava a

Cadimare

. "Nel primo pomeriggio - spiega l'annuncio della Regione - i direttori delle due strutture complesse sono attesi nel plesso scolastico comprensivo della scuola materna frequentata dal bambino per fornire tutte le informazioni ai genitori dei bambini e procedere con la profilassi antibiotica ai soggetti individuati come contatti stretti".

Un bambino di 5 anni è morto questa mattina poco dopo le 6 in ospedale a La Spezia dove era stato ricoverato d'urgenza per una sospetta meningite meningococcicaascesso