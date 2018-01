PALERMO - "Mia figlia Daniela da dieci anni lavora in Parlamento e il suo posto se l'è conquistato sul campo". Lo dice l'ex ministro Salvatore Cardinale in un'intervista all'edizione palermitana del quotidiano 'la Repubblica', dopo le polemiche interne al Pd sulla possibile ricandidatura della figlia. "Mia figlia da dieci anni lavora indefessamente con grande scrupolo e molto bene", aggiunge Cardinale rispondendo a una domanda sui malumori dei circoli dem di Caltanissetta. "La base del partito la rispetta: tanto che sabato c'è stato un incontro con sindaci, assessori e tanti consiglieri comunali". Parlando sempre della figlia, cardinale aggiunge: "Lei è brava a coinvolgere amministratori, sindaci e attivisti. E' stata l'unica deputata che si è battuta per le zone franche e per il recupero delle aree interne. Quelli che protestano dove sono stati in questi anni?". E ancora: "Io non chiedo nulla. Mia figlia da dieci anni lavora e si è conquistata le sue posizioni sul campo. Deciderà il partito nazionale cosa fare".