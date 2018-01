*Aggiornamento ore 13.11

"Già da oggi pomeriggio riaprirà il reparto di chirurgia dell'ospedale Barone Lombardo". Lo dice in una nota Giusi Savarino. "

Mi sono occupata di questa tematica, investendo della problema sia l'assessore regionale Razza che il manager Venuti e abbiamo immediatamente individuato una soluzione: abbiamo individuato 5 chirurghi in incentivazione, cosicché il reparto riaprirà già questo pomeriggio. Nel frattempo si troveranno anche disponibilità di altre risorse che il manager Venuti si è' impegnato a reperire anche in altre asp". Savarino aggiunge: "

L'ospedale Barone Lombardo sarà attenzionato come merita, del resto abbiamo già fatto arrivare 1,5 milioni per il pronto soccorso: la politica del fare, che è' quella che noi interpretiamo deve risollevare la sanità e dare ai cittadini di tutti i territori le risposte che meritano e che da troppo tempo si aspettano".

PALERMO - "Quanto accade a Canicattì supera il limite del buon senso e mi irrita ancor prima come cittadino che nella qualità di assessore alla Salute. Per questo condivido i toni adoperati dal presidente della IV Commissione parlamentare, Giusi Savarino e di quanti in queste ore hanno ricordato che la carenza d'organico era ben nota". Lo dice l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, commentando la chiusura del reparto di chirurgia dell'ospedale 'Barone Lombardo' di Canicattì (Ag) disposta dall'Azienda sanitaria provinciale. "L'Asp di Agrigento, a cui come è noto spettano i profili organizzativi - conclude Razza - provveda a sanare celermente questo gap di assistenza nei confronti della cittadinanza"."Con una nota pilatesca il direttore Silvio Lo Bosco ha di fatto chiuso il reparto di chirurgia a Canicatti per carenza di personale, carenza di personale conosciuta, che io stessa avevo attenzionato mesi fa: il presidio è rimasto pure senza direttore sanitario", sono state le parole di Savarino. "Il dirigente non può far finta di non conoscere problematiche già da più parti segnalate, e che dovevano essere risolte senza indugio e di certo senza aspettare le ferie dell'ultimo medico disponibile - aggiunge Savarino - Questa è chiara inefficienza della dirigenza sanitaria agrigentina. Se poi qualcuno pensa di continuare, come in passato, con la tacita volontà di disimpegnare il presidio 'Barone Lombardo' a favore del 'San Giovanni di Dio', sappia che il nuovo corso della politica attento ai bisogni del territorio non lo permetterà".