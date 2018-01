Ad accoglierli l’assessore al Bilancio e Finanze Maria Laura Maggiore e la responsabile apicale della direzione IV Bilancio Giacomina Bonnanno.

I revisori sono stati nominati dal Consiglio comunale, durante la seduta dello scorso 9 gennaio, con il nuovo metodo dell’estrazione a sorte.

109 le domande pervenute dopo regolare pubblicazione di avviso pubblico per la ricerca del nuovo collegio.

Il Collegio dei Revisori dei conti svolge i compiti e le funzioni indicate negli articolo dal 234 al 241 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000.

In sintesi il Collegio dei Revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, in particolare attesta la corrispondenza del rendiconto ai risultati di gestione e predispone la relazione di accompagnamento per la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

La nomina è appunto di competenza del Consiglio Comunale.

Al collegio l’amministrazione comunale augura un buon lavoro.

BAGHERIA - Si è insediata la nuova triade del collegio dei revisori dei conti che è formata dai dottori Stefano Lo Giudice, Angelo Ventura e Francesco Parisi.