Ad essere presi di mira nel giro di poche ore a Palermo, due corrieri impegnati in alcune consegne. Il primo colpo è andato in fumo, il secondo è stato messo a segno.Erano alla ricerca di contanti, hanno infatti minacciato l'uomo, ma dopo essersi resi conto che addosso non aveva soldi hanno desistito, dandosi alla fuga.due giovanni l'hanno sorpreso alle spalle e minacciato, facendosi consegnare i soldi dell'incasso. Le forze dell'ordine hanno avviato le ricerche dei malviventi, scappati a bordo di uno scooter. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano nella zona.