E adesso possiamo scriverlo che Palermo si è risvegliata, se non tutta, almeno in parte. Che la lezione di quel corpo sotto le stelle è servita. Una grande folla stasera si è radunata sulla scalinata delle Poste di via Roma, dove Biagio Conte sta per finire la sua protesta contro l'indifferenza. Ci sono circa mille persone con l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.è nata da una lectio ai giovani che don Corrado, ogni giovedì, tiene in Cattedrale. E' stato lo stesso Lorefice a esortare tutti ad andare con lui da Fratel Biagio, con altri gruppi di preghiera. In questo momento, in via Roma, è quasi impossibile camminare, tanta è la quantità delle anime che affollano il marciapiede.contro l'aridità, contro il consumismo della vita indifferente, contro la 'distrazione' di una città che si era arresa, per ignavia, davanti alla morte di tre clochard negli ultimi mesi. L'ultimo - Amor - era spirato il giorno di Capodanno, sotto una coperta sdrucita tra via Crispi e via Guardione. E nessuno aveva pensato che fosse inaudito. Per questo, l'uomo col saio ha scelto di inerpicarsi su quelle scale, per rappresentare un segno di contraddizione.lo ha accompagnato, con la città appassionata. La città che non voleva vedere, infine, ha visto. E stasera è con Fratel Biagio, con una proporzione tale che chiude ogni discorso. Palermo è ancora qui.