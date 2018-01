PALERMO - Oltre 200 migranti sono approdati a Palermo con la nave spagnola 'Santa Maria'. Sono in corso le operazioni di sbarco. Sulla banchina è in azione la task force per l'accoglienza. E' arrivata a Catania con 513 migranti, invece, nave Aquarius dell'associazione Sos Mediterranee. A bordo anche personale di Medici senza frontiere. Sul posto le operazioni di controllo in attesa di quelle di sbarco.“Si tratta – ha detto il Leoluca Orlando – del primo sbarco a Palermo del 2018 ed è stato affrontato come sempre con la massima serenità a conferma del fatto che sotto il coordinamento della Prefettura vi è grande collaborazione e sinergia fra Comune, Croce Rossa, ASP, forze dell'ordine ed associazioni di volontariato per dare la giusta accoglienza e supporto a chi arriva nella nostra città. Negli ultimi mesi abbiamo registrato una diminuzione degli sbarchi sul nostro territorio, fatto che ci interroga su quante persone vorrebbero venire e vengono trattenute nei loro paesi, in rispetto dei diritti umani o in condizioni disumane. Questa è la ragione per la quale, come è noto, che ho chiesto formalmente alla commissione europea e al parlamento europeo di fare una verifica di vita dei migranti e su eventuali violazioni anche sotto il profilo penale dei diritti umani di queste persone”.