Leggo di caos sui giornali, ma è la solita panzana, una balla tirata fuori ogni volta che votiamo, sempre la stessa storia, la verità è che il voto si è svolto con regolarità e in sicurezza - aggiunge - grazie alla verifica via sms di tutti coloro che hanno partecipato alle votazioni, ma quando ci sono picchi di partecipazione, soprattutto nella fase iniziale della giornata di apertura quando si è registrata una vera e propria corsa virtuale ai seggi di tutta Italia, può capitare di avere dei rallentamenti".

'unica certezza in questa storia è che i giornali raccontano balle, non ci sono altre certezze, oltre ovviamente al fatto che questo è stato un altro momento storico di grande partecipazione popolare, unico al mondo". E infine un messaggio agli attivisti: "

Siate fieri del movimento, siate fieri di fare parte di questa comunità e soprattutto agite sempre affinché gli altri siano fieri di stare accanto a voi".

PALERMO - "Le parlamentarie del Movimento 5 Stelle si sono concluse e sono state davvero una grande prova di democrazia diretta, tantissima partecipazione e soprattutto la bellezza di poter scegliere chi votare, senza filtri". Lo scrive sul suo profilo Facebook il deputato regionale M5s Giancarlo Cancelleri, responsabile delle liste pentastellate in Sicilia per le elezioni politiche. "E ancora: "Insomma per capirci, se alle primarie del Pd c’è la fila ai gazebo allora è stato un successo di democrazia e partecipazione, se invece la fila è virtuale ed è del Movimento, allora per i giornali diventa un flop, il caos". Secondo Cancelleri "l