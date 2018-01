L'uomo, infatti, avrebbe utilizzato il cellulare per inviare messaggi alla ragazza. E d

opo aver intercettato alcuni messaggi sul telefono della giovane, i due - insospettiti dallo strano comportamento a scuola e nei loro confronti - sono riusciti a scoprire che da due mesi loro figlia era vittima di abusi sessuali.

"Chiedo scusa a tutti, a cominciare dai genitori della ragazza. Ho tradito me stesso, gli studenti, i miei colleghi e l'istituto", ha detto il professore davanti al Gip.

Accusato di abusi, conferma e chiarisce: "È tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei". A spiegarlo, durante l'interrogatorio di garanzia davanti al gip, è stato il professor di italiano e latino Massimo De Angelis, 53 anni, arrestato a Roma con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una sua alunna 15enne. "Una cosa del genere - ha detto il prof - non mi era mai successa in 25 anni di insegnamento. È stato un rapporto consenziente".Per due mesi ha abusato di una sua studentessa minorenne durante le ripetizioni private all'interno dell'istituto Massimo di Roma, uno dei più prestigiosi della Capitale, nel cuore del quartiere Eur. Per questo è stato arrestato dalla polizia un insegnante romano di 53 anni, in seguito alla denuncia dei genitori della ragazza.