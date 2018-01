Secondo la prima ricostruzione la studentessa avrebbe trovato la pistola del fidanzato in un cassetto in camera, l'avrebbe impugnata per poi passarla al proprietario, chiedendogli di spostarla altrove. In quel momento sarebbe partito un colpo, che l'ha uccisa sul colpo.

In casa c'erano anche i genitori del ragazzo, l'allarme è stato immediato, ma per la ragazza non c'era più nulla da fare. Nell'abitazione sono giunti i carabinieri della Scientifica e il pm di turno. Si indaga sui motivi per cui

l'arma aveva un proiettile in canna ed era senza sicura. Ancora sotto shock il giovane è stato condotto in caserma e ascoltato a lungo dagli investigatori al momento convinti che si sia trattato di un tragico caso.

Una tragedia inaspettata. Una 21enne di Ponteranica, Alessandra Cornago, è morta uccisa da un colpo di pistola che sarebbe stato sparato accidentalmente dal fidanzato, ex guardia giurata. L'episodio si è verificato nella casa di quest'ultimo a Villa d'Almè, in provincia di Bergamo.