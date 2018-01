PALERMO - La compagnia aerea Ryanair conferma i voli estivi a Trapani Birgi da e per Milano (Bergamo - Orio al Serio) quattro volte la settimana e quelli bisettimanali per Praga, dal 27 marzo, e Francoforte e Baden Baden, dal 28 marzo a fine ottobre. La notizia è stata interpretata dai tour operator come un segnale dell'interesse che Ryanair continua a riversare sul "Vincenzo Florio" a prescindere dall'esito della gara bandita dall'Airgest per garantire l'operatività dello scalo nei prossimi 28 mesi. Solo Ryanair ha presentato un'offerta ma pende un ricorso presentato dall'Alitalia che sarà esaminato il 23 gennaio dal Tar.