SALEMI (TRAPANI) – Operai al lavoro per conto dell'Anas sulla Statale 188, nella tratta Marsala-Salemi, per il rifacimento del manto stradale. Il cantiere si è aperto in contrada 'San Ciro' e proseguirà per tutto il territorio comunale fino al centro abitato: i lavori prevedono il rifacimento del manto stradale fino alle vie Marsala e Giacomo Matteotti. Il cantiere proseguirà poi in piazza Libertà e in via Antonino Lo Presti. Le modalità di esecuzione dei lavori nel centro abitato sono state affrontate nel corso di un incontro tra Anas e polizia municipale: l'obiettivo è di ridurre al minimo i disagi per i cittadini che ogni giorno percorrono la Statale 188. "Abbiamo da tempo un'ottima interlocuzione con Anas - spiega il sindaco di Salemi, Domenico Venuti - che ha dato i suoi frutti. Un sentito ringraziamento per l'attenzione che da anni riscontriamo nei confronti del nostro territorio va all'ingegnere Cristina Trambaioli, a capo della sezione staccata Anas di Trapani".