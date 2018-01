La delegazione della USB, composta da cinque lavoratori della Dussmann, è stata ricevuta dal Capo di Gabinetto dell’assessore, disponibile ad ascoltare le rivendicazioni dei lavoratori e la loro richiesta di intervento immediato per fermare o ritardare l’apertura delle buste prevista per il 24 Gennaio.

L’Assessorato, che ha compreso le gravi problematiche illustrate, si è impegnato a contattare gli Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, nella persona del commissario Aricò e del direttore Greco, per capire velocemente come procedere e individuare soluzioni immediate.

Già nella giornata di ieri USB aveva ottenuto di partecipare all'incontro tra sindacati concertativi e gli Ospedali riuniti, con Cgil, Cisl e Uil che hanno fatto di tutto per allontanare i delegati USB, testimoniando di fatto che il loro unico scopo è salvaguardare se stessi e l'emorragia di iscritti verso USB, più che gli interessi dei lavoratori.

La mobilitazione non si ferma e domani alle 19 i lavoratori saranno di nuovo in assemblea al Cervello, per decidere come proseguire nella mobilitazione, che in assenza di risposte certe e veloci potrà portare allo sciopero dei lavoratori, con conseguenze pesantissime per gli ospedali e i servizi agli utenti.

in presidio all’Assessorato regionale alla Salute per rivendicare il loro diritto al lavoro e chiedere l’annullamento immediato del disciplinare di gara per i servizi di sanificazione, che costringerebbe i lavoratori della cooperativa a passare dalle 24 ore di lavoro attuali a 15 ore settimanali.e in generale tutto il settore, se questa gara si concludesse, nonché le gravi ricadute sui servizi di pulizia negli ospedali, non potendo i lavoratori garantire un servizio efficiente con appena 3 ore di lavoro giornaliero.