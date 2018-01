PALERMO - Non è morta per un malore, l'hanno ammazzata davanti alla figlia. I carabinieri svelano i macabri retroscena della morte di Alina Elena Bità, rumena di 29 anni. Due giovani connazionali sono stati fermati su richiesta della Procura di Termini Imerese. La trovarono per terra in camera da letto nella sua casa di Cerda. Sul collo aveva dei segni di strangolamento. Accanto a lei, dentro la culla, la figlia di undici mesi piangeva a diritto. Un pianto che ha insospettito i vicini. Sono stati loro a chiamare i carabinieri.

Il marito, pure lui rumeno, era andato a lavorare in campagna. I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Termini Imerese e della stazione di Cerda hanno fermato Florin Buzilà, 19 anni e Paul Todirascu, di 18. Entrambi incensurati, sono cugini del marito. Avrebbero ucciso la giovane madre al termine di un malriuscito tentativo di furto. Sapevano che in casa c'erano parecchi soldi.