L'ossessione per il gioco non gli ha permesso di rassegnarsi e dopo la lite che ha preso vita con i titolari, è tornato sul posto per sfogare la sua ira.Nel giro di poche ore i poliziotti l'hanno rintracciato: si tratta di un 37enne albanese residente nella cittadina normanna, ora denunciato per danneggiamento.. L'uomo è stato rintracciato anche grazie ai filmati delle telecamere e alla perquisizione nella sua abitazione. In casa sono infatti stati trovati il casco e il giubbotto indossati al momento del danneggiamento e il martello utilizzato per sfondare le vetrate.