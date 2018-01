POZZALLO (RAGUSA) - E' arrivata nel porto di Pozzallo la nave dell'organizzazione non governativa spagnola "Proactiva Open Arms" con a bordo 356 migranti e tre cadaveri recuperati in diverse operazioni di salvataggio nel Canale di Sicilia. I cadaveri sono di un ventenne e di due neonati. Sulla banchina del porto vi sono già i carri funebri per il trasferimento delle salme negli obitori dei cimiteri di Pozzallo e Ispica. Sono dopo l'ispezione cadaverica del medico legale si potrà avere contezza sulle cause della morte dei due neonati e del giovane.I migranti giunti a Pozzallo hanno tutti i sintomi della scabbia. I tre cadaveri sono una neonata di 4 giorni, un neonato di due mesi e un giovane dell'apparente età di 20 anni. Le salme sono state trasferite per l'ispezione cadaverica del medico legale dell'Asp 7 Giuseppe Santoro nell'obitorio di Pozzallo e poi destinati ai cimiteri di Modica, Ragusa e Vittoria. Le mamme dei due neonati morti sono in ospedale per accertamenti. Ricoverate anche cinque gestanti, una donna con una frattura al piede e due con problemi di astenia. Gli altri migranti sono stati trasferiti nell'hotspot di Pozzallo.