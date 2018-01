n uomo di 64 anni è stato trasferito d'urgenza da Villa Sofia al reparto di Chirurgia toracica del Cervello, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento.A lanciare l'allarme al 118, stanotte, sarebbero state due ragazze che si trovavano in casa sua, in largo Pirandello a Borgo Nuovo. Poi è partita la corsa verso il pronto soccorso, da cui è stata subito avvisata la polizia.hanno effettuato i rilievi nell'appartamento dell'uomo, che dopo l'intervento chirurgico ha ribadito più volte di essersi accoltellato da solo.Il 64enne, vedovo, viene descritto dai vicini come un uomo schivo, segnato dai lutti, visto che ha anche perso un figlio molto giovane. Eppure, su quanto accaduto ieri sera in casa sua, gli investigatori devono ancora fare chiarezza: le due ragazze - non si esclude venissero pagate per la loro compagnia - sono state viste sporche di sangue dai vicini e sono state subito ascoltate dalla polizia, che nell'abitazione ha anche sequestrato un coltello da cucina.Nel frattempo, l'uomo ha spiegato agli investigatori cosa lo avrebbe spinto a ferirsi: non voleva che le due giovani andassero via per andare a ballare, poi ha cominciato a bere. Dopo avrebbe impugnato il coltello contro se stesso, ma la sua versione è ancora al vaglio degli inquirenti. Le indagini della squadra.mobile guidata da Rodolfo Ruperti proseguono.