"Vogliamo farvi conoscere quella che sarà la giornata che oggi trascorrerà Fratel Biagio perché chi riesce possa partecipare al momento di preghiera di oggi Venerdì e che Fratel Biagio ha chiesto di dedicare secondo l'intenzione di pregare per tutti coloro che nel mondo oggi vivono nell'emarginazione delle grandi città senza una casa senza, un lavoro e senza qualcuno che si prenda amorevolmente cura di lui. Preghiamo per tutti quelli che piangono e soffrono e per tutti quelli che fanno piangere e soffrire.

finisce la protesta che l'ha portato sulle scale delle Poste di via Roma. Si riposerà. Ma poi ripartirà subito. Ecco il posto apparso sul profilo facebook della Missione 'Speranza e carità'.Alle ore 17 inizierà la Via Crucis seguita dal Santo Rosario, i Vespri e l'Eucarestia. Dopo Fratel Biagio con un camper verrà trasferito nell'infermeria della Missione di via Decollati dove verrà seguito per i prossimi giorni per valutare quella che sarà la risposta alla ripresa dell'introduzione dei liquidi e delle prime sostanze nutritive in forma liquida necessarie dopo questo lungo periodo di astensione.Fratel Biagio dopo queste prossime giornate già dai primi giorni della prossima settimana sente di trasferirsi in una montagna dove sente di vivere un periodo di forte silenzio durante il quale vuole continuare a pregare e invitare tutti a perseverare e continuare a pregare per le intenzioni di cui in questi giorni ci ha parlato perché sempre di più possano diventare opere concrete a favore dei tanti che soffrono la mancanza di una casa, di un lavoro e di un cuore e una mano amorevole".