di Trapani ha confiscato all'imprenditore Andrea Moceri, 57 anni, e ai suoi familiari.Le indagini della Dia, coordinate dalla Procura di Palermo, hanno ricostruito gli affari di Moceri. All'inizio si occupava di compravendita di auto nuove e usate. Il denaro accumulato in nero, come in nero sarebbero pagati i dipendenti costretti a firmare buste paga fantasma, sarebbero serviti a finanziare nuove attività e ad organizzare un giro di usura.c'era anche l'oleificio denominato "Fontane d'oro s.a.s.", con sede a Campobello di Mazara, oggi in amministrazione giudiziaria, riconducibile a Francesco Luppino, attualmente detenuto, indicato dagli investigatori come un fedelissimo del latitante Matteo Messina Denaro.a Moceri, a cui è stata applicata la sorveglianza speciale per due anni, comprende 35 unità immobiliari, tra Campobello di Mazara e Castelvetrano, 35 appezzamenti di terreno, 5 aziende, quote di partecipazioni in varie società di capitali, numerosi conti bancari e polizze assicurative.