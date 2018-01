Dopo aver lasciato qualche giorno fa il tavolo delle trattative della coalizione, per prendere una pausa di riflessione, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa e Saverio Romano avrebbero deciso di abbandonare l'ipotesi di correre da soli e sono tornati nell'alveo del centrodestra.I centristi invocavano "pari dignità": Fitto, Cesa e Romano, con un peso politico pari a quello di Fratelli d’Italia, contestavano il fatto di vedersi riservato soltanto un quarto dei posti. Troppo poco, a loro dire. Berlusconi, però, ha lavorato all'accordo ed è riuscito a riconquistare l'anima cattolica del centrodestra annullando di fatto la possibilità di una corsa solitaria di Noi con l'Italia-Udc che avrebbe avuto soltanto l'effetto di diluire i voti di centrodestra.i leader della coalizione, quindi, si rimettono a lavorare freneticamente per la composizione delle liste."Il centrodestra italiano affronterà le elezioni politiche in modo unitario, nel programma, nelle alleanze e nella strategia. Questa e’ una buona notizia non solo per i nostri elettori che ci hanno sempre chiesto unita’ e progettualità condivisa, ma anche e soprattutto per il Paese che attraversa una delicata fase di transizione e che deve riorganizzarsi in tutti i suoi comparti. Un plauso a tutte le componenti della coalizione per la lungimiranza dimostrata e per il gioco di squadra che e’ condizione essenziale per la vittoria’. Lo dichiara Saverio Romano, vicepresidente di Noi con l’Italia.