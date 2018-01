Con il centrodestra "non ci saranno più tasse sulla prima casa, neppure sull'auto, non saranno tassate le successioni né le donazioni, elimineremo l'Irap: questa flat tax è una rivoluzione globale, che porterà economia a crescere e a creare posti di lavoro". Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi, a Mattino 5. Berlusconi ha sostenuto che avrebber voluto introdurre una flat tax "già nel 1994 con il ministro Martino, ma gli alleati non lo hanno voluto".