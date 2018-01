"Siamo nella fase adulta del Movimento, guardateli quanto sono belli". Lo afferma Beppe Grillo parlando con i cronisti mentre siede in macchina con Luigi Di Maio e Davide Casaleggio davanti al Viminale dove i vertici del M5S stanno presentando il simbolo del M5S."Sarà il simbolo della prima forza politica". Le percentuali? "Non lo so", afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio mentre entra al Viminale per consegnare il simbolo del M5S con Beppe Grillo e Davide Casaleggio.Un governo tecnico o politico? "Dietro ogni politico ci sono sempre i tecnici, c'è sempre uno staff tecnico", aggiunge Grillo.