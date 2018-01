Il nuovo prefetto si chiama Dario Caputo, è il vice capo di gabinetto del ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti.

Lo ha deciso il consiglio dei ministri, appena conclusosi a palazzo Chigi. Diomede, 60 anni compiuti all'inizio del mese e prefetto di Agrigento dal 30 dicembre del 2013, è fra i 72 indagati d ell'inchiesta per associazione per delinquere, riciclaggio, corruzione, false comunicazioni sociali e truffa sul presunto "sistema" Girgenti Acque , la società che gestisce il servizio idrico in provincia. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato lo stesso prefetto a chiedere di lasciare Agrigento dopo avere appreso di essere indagato nell'inchiesta condotta dalla Procura. Diomede, verosimilmente, avrebbe lasciato Agrigento subito dopo la tornata elettorale del prossimo 4 marzo. Stamani, dopo che gli è stata notificata, come agli altri indagati la proroga delle indagini, il Cdm lo ha collocato "a disposizione".