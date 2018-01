Ancora un anziano pedone vittima della strada nel Siracusano. È morto nel tardo pomeriggio l’80enne Girolamo Lo Giudice, che stamattina nel suo comune di residenza, a Floridia, era stato travolto da uno scooter mentre, a piedi, attraversava la strada. L’incidente è accaduto tra le 8 e le 8,30 in viale Vittorio Veneto (zona centrale, detta “La stazione”), nei pressi dell’istituto comprensivo Salvatore Quasimodo. Le condizioni dell’anziano, travolto dallo scooter guidato da un giovane che andava a scuola, sono apparse subito gravi.dell’ospedale Umberto I di Siracusa, con una sospetta emorragia celebrale, poi trasferito in altra struttura specializzata in prognosi riservata. Ma poche ore dopo, nel tardo pomeriggio, non ce l’ha fatta. Solo due settimane fa un uomo di 74 anni è stato investito e ucciso da un’auto, mentre a piedi percorreva una strada di Siracusa, via Augusta. Mentre è ancora in coma una donna 80enne travolta da uno scooter a metà dicembre nella zona alta della città aretusea, in via Monteforte. Sull’episodio di oggi sono ancora in corso i rilevamenti da parte della polizia municipale di Floridia.