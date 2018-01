Seppure febbrile, alla vigilia di ogni elezione, il confronto politico tra leadership, dirigenza e base del Pd "rimanga nei contorni della dialettica democratica senza sconfinare nello scontro aperto, a tratti violento, a cui si perviene, sovente, quando all'ascolto, al dialogo e al rispetto dell'interlocutore si preferiscono renitenza, pregiudizio e prevaricazione". Lo scrive l'unione provinciale di "Sicilia Futura", il movimento politico di centro-sinistra, fondato dall'ex ministro, Salvatore Cardinale, replicando alle ultime prese di posizione dei gruppi dirigenti del Pd in provincia di Caltanissetta che contestano la candidatura alla Camera della figlia del leader, Daniela. La nota di "Sicilia Futura" cerca di smontare le "polemiche destituite di ogni fondamento" del Pd nisseno sulle presunte "candidature dinastiche", ricordando che "l'on. Daniela Cardinale è la deputata uscente del collegio" e che "nella scorsa candidatura non si fece imporre dall'alto, semmai dal basso, mettendoci la faccia e scendendo palesemente in campo, conquistando la fiducia di iscritti e simpatizzanti testimoniata dalla vittoria alle apposite primarie del Pd: il che ne legittima inconfutabilmente l'autorevolezza"."argomenti plausibili che possano giungere, addirittura, a metterne in discussione l'inclusione nel novero delle tre potenziali candidature di genere, cioè femminili, nella lista plurinominale di collegio". Infine sarebbe anche una questione di numeri. Quando Renzi "ricorda a tutti che in Sicilia il Pd parte da un buon 20%, dentro ci mette pure Sicilia Futura col suo 6% complessivo raccolto nell'isola alle scorse regionali". (ANSA)